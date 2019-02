Massimo Moratti defende Icardi: «Sempre foi profissional»

por parte do Inter a Mauro Icardi é o assunto do momento em Itália. O clube não se entende com a mulher e empresária do argentino, Wanda Nara; há quemmas também há quem fique do lado do jogador. É o caso de Massimo Moratti, antigo presidente do emblema de Milão."Icardi era um grande capitão. Sempre jogou com entusiasmo, seriedade e profisionalismo. Não tenho nada a apontar-lhe", disse o antigo dirigente à imprensa transalpina.Moratti diz que esta medida, nesta altura da época, não faz sentido. "'A culpa é minha, é tua, é dele'... Tudo é feito publicamente no Inter e isso não é bom. Retirar-lhe a braçadeira parece-me uma atitude sem sentido, a meio da época, sem ter a possibilidade de vender o jogador e com objetivos coletivos por alcançar. Não vejo as vantagens que isto possa trazer."