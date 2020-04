Massimo Moratti: «Messi não é um sonho proibido para o Inter»

O antigo presidente do Inter, Massimo Moratti, afirmou esta segunda-feira, em declarações à 'Radio Ancheio Sport', na 'Radio Uno', que a transferência de Lionel Messi para o emblema de Milão já esteve mais longe de poder concretizar-se.





"Messi não é um sonho proibido para o Inter e talvez não tenha sido mesmo antes do infortúnio do coronavírus. Está em final de contrato e acho que haverá certamente um esforço para tentar trazê-lo para Milão", apontou o ex-dirigente nerazzurri.Para Massimo Moratti, o desejo dos blaugrana em Lautaro Martínez, avançado do Inter, poderá ser determinante para o avanço das negociações pelo astro argentino. "[O Lautaro] é um bom rapaz, que se preocupa com a sua carreira. Mas, tal como já disse anteriormente, vamos ver se é parte de uma operação que possibilita a chegada de jogadores mais importantes para a equipa, como Messi", concluiu.