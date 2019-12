Maurizio Sarri descarta tridente de luxo

A Juventus visita este sábado o terreno da Lazio, em mais um clássico do futebol italiano. Maurizio Sarri, treinador da vecchia signora, assumiu que é complicado utilizar um trio ofensivo composto por Cristiano Ronaldo, Dybala e Higuaín. "Neste momento é difícil jogar com três avançados, devido às características dos jogadores. Não posso proibir o Dybala de procurar a profundidade e, ao mesmo tempo, as características de Ronaldo não permitem jogar sempre pelo centro. Temos de tomar algumas precauções, de forma a ter mais gente dentro da grande área", salientou o técnico, de 60 anos.

Sobre o adversário, Sarri referiu que os romanos podem lutar pelo título. "São uma equipa forte, de enorme qualidade. São dos melhores a colocar bolas nos últimos 25 metros, até mesmo da Europa. Neste momento estão muito fortes", frisou.

Lippi ataca Ronaldo

O ex-selecionador italiano recordou o abandono do estádio de Ronaldo, frente ao Milan. "O jogador que sai daquela forma de campo só ofende os seus companheiros de equipa, que trabalham como ele e fazem os mesmo sacrifícios. Não é certo", sublinhou Lippi.