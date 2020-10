Maxi López recorda discussão com Ibrahimovic: «Disse que me arrancava a cabeça»

Maxi López partilhou numa entrevista à 'TyC Sports' um episódio que mostra bem a personalidade de Zlatan Ibrahimovic. Os dois estavam no Milan em 2011/12 - o sueco regressou há um ano aos rossoneri - e tudo aconteceu num jogo contra o Parma, fora de casa.





"Recebo a bola e quando rodo procuro-o automaticamente, colocando-lhe a bola por cima. Ele fica parado, a olhar para mim. Se rodasse ficava sozinho, mas não, fica a olhar para mim com a cara de enjoado que tem e grita-me a dizer que quer a bola no pé", recorda o argentino, de 36 anos, que atualmente veste as cores do Sambenedettese, na Série C italiana."Eu respondi-lhe e disse que se tivesse rodado ficava de frente para a baliza. A cara que ele fez... Ele mede dois metros e sabe karaté... Quando o jogo terminou, ganhámos, pensei que ele ia dizer-me alguma coisa, mas não disse nada. Na semana seguinte, na concentração para um jogo da Liga dos Campeões, chamou-me de parte, queria falar comigo. Disse-me que gostava dos argentinos, que têm personalidade e que não são como os brasileiros. Mas também disse que se fizesse aquilo outra vez, arrancava-me a cabeça", acrescentou Maxi López.