Médico diz que italianos usam Covid-19 para "dormir a sesta" e Immobile arrasa-o: «Vai c***r!»

As declarações do médico inglês Christian Jessen sobre a situação por que passa Itália neste momento, com a epidemia do coronavíros, causaram grande indignação no país.





Christian Jessen disse num programa de rádio que "os italianos fecharam tudo e pararam de trabalhar para poderem dormir a sesta". "Pode parecer um pouco racista dizer isto, mas não acham que é uma desculpa?"Ciro Immobile, avançado da Lazio, foi um dos muitos italianos que se insurgiu com estas palavras. "Vai e diz isso aos familiares das pessoas que morreram ou de quem está a lutar, seu idiota. Eu digo-te do fundo do coração: vai c***r!", escreveu nas stories do Instagram.