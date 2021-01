Médio da Atalanta 'ataca' Ibrahimovic com vídeo provocador no Twitter

Zlatan Ibrahimovic foi 'apanhado' pela transmissão do AC Milan-Atalanta a provocar Duván Zapata, avançado colombiano que apontou o terceiro golo da equipa de Bérgamo no triunfo expressivo por 3-0 perante o líder da Serie A.





*posts video and hide* pic.twitter.com/2NA4C6tDYG — Marten de Roon (@Dirono) January 25, 2021

"Marquei mais golos do que o número de jogos que tens em toda a carreira", terá dito o experiente avançado sueco ao adversário, facto que motivou uma reação 'bombástica' por parte de Marten De Roon, companheiro de Zapata na Atalanta.O médio holandês recorreu ao Twitter e 'atacou' Ibrahimovic com um vídeo que começa precisamente no momento em que o sueco se dirige ao adversário, já em período de descontos. Seguem-se as imagens dos três golos marcados pela Atalanta em San Siro... com uma música peculiar como fundo. Ora veja: