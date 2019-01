Sete meses depois de deixar o Sporting, Mihajlovic está de regresso ao ativo

Precisamente sete meses depois de ter sido despedido do comando técnico do Sporting - numa curtíssima passagem por Alvalade ditada pela instabilidade presidencial nos leões -, o sérvio Sinisa Mihajlovic foi esta segunda-feira confirmado como novo treinador do Bolonha, naquele que é o regresso ao ativo do técnico sérvio de 49 anos.Mihajlovic sucede no cargo a Filippo Inzaghi, treinador que não resistiu aos maus resultados da equipa, que é atualmente 18.ª na Serie A, com apenas 14 pontos em 21 partidas e sem vencer desde 4 de dezembro.