Memórias do AC Milan: O dia em que Gattuso comeu uma lesma

Fora os golos, grandes jogadas e uma ou outra entrada durinha, não há melhor coisa no futebol do que ir descobrindo histórias antigas e que até agora estiveram guardadas no sepulcral secretismo dos balneários. É o caso desta, que tem como protagonista o sempre rebelde Gennaro Gattuso e é contada por Gialuca Zambrotta, que conviveu com o raçudo médio italiano no AC Milan.

"O Pirlo já falou de uma história semelhante. Certo dia estávamos no treino e havia montes de lesmas por ali. O Kakha Kaladze disse ao Gattuso - 'Dou-te 5 mil euros se comeres uma lesma viva'. Nem ouviu o fim da frase, pegou na lesma, comeu-a e depois deu o dinheiro para caridade, o que tornou tudo ainda mais especial", registou o antigo internacional italiano.

A história de Pirlo, contada em 2022, teve um desfecho diferente mas o mesmo protagonista e o mesmo 'repasto': "Disse ao Rino que lhe pagava 10 mil euros, mas tinha de comer várias lesmas. Juntámos umas quantas, ele comeu e depois ninguém lhe pagou."