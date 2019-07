Mertens: «Vou sempre adorar Sarri»

A ida de Maurizio Sarri para a Juventus continua a ser um tema forte... no Nápoles, clube que o técnico italiano orientou entre 2015 e 2018, antes de rumar ao Chelsea





Alguns jogadores, como Lorenzo Insigne, sentem que o técnico traiu o antigo clube ao assinar pelo rival, mas Dries Mertens teve uma reação diferente. O avançado lembrou os tempos que passou com Sarri e mostrou-se agradecido, falando também de Cristiano Ronaldo.

"Treinou-me durante três anos e mostrou-me o futebol de uma forma diferente. Adorei. Cristiano Ronaldo não tem muito para aprender, mas a Juve vai divertir-se com ele. De qualquer das formas, vou sempre adorar Sarri. Ele deu-me tudo. É estranho vê-lo na Juve, mas não tenho problemas com ele", afirmou o belga à 'Sky Sport Italia'.



Com Sarri, Mertens foi adaptado a falso 9 e esteve particularmente em evidência na temporada 2016/17, quando o jogador, de 32 anos, apontou 34 golos em 46 jogos oficiais.