Mihajlovic: «Depois da leucemia, a covid-19 foi como beber um copo de água fria»

Não têm sido tempos fáceis para Sinisa Mihajlovic. O treinador do Bolonha, que passou brevemente pelo Sporting no final do mandato de Bruno de Carvalho, foi diagnosticado com uma leucemia, que superou, e mais recentemente contraiu covid-19. O técnico voltou ontem ao trabalho completamente recuperado.





"Depois daquilo por que passei de julho do ano passado a janeiro, seis meses de luta diária contra a leucemia, a entrar e sair do hospital para rondas de quimioterapia e um transplante de medula, a covid foi como beber um copo de água fria", contou o técnico. "Eu estava completamente assintomático e se não tivesse feito o teste nunca teria percebido que tinha a doença."Mas Mihajlovic não minimiza o problema. "Isto não quer dizer que a doença não existe ou que é apenas uma contipação. Quem nega que este vírus é mortal está a ignorar a realidade e a faltar ao respeito a quem morreu, a quem sofreu e a quem perdeu entes queridos."O treinador explica que não mereceu maiores atenções por ter recuperado recentemente de um cancro. "Os meus testes foram perfeitos. Não me pediram para tomar mais precauções do que uma pessoa normal, sinto-me em grande forma e até voltei a correr 10 quilómetros por dia. Estou a treinar e a levantar pesos. Vivo normalmente, aproveito todos os momentos da vida e é o que pretendo continuar a fazer."O técnico chegou a ser criticado por ter contraído o novo coronavírus na sequência de umas férias na Sardenha, tendo surgido rumores de que não teria tido os necessários cuidados. "Não sei se a minha recuperação total chateia as pessoas, ou se é mais fácil sentir pena e empatia por alguém que está numa cama de hospital. Enzo Ferrari disse uma vez que os italianos perdoam tudo menos o sucesso. Eu acrescento a felicidade a essa lista. Chamam 'haters' a essas pessoas, mas para mim têm outro nome..."Mihajlovic recordou que tem uma casa na Sardenha e que passa férias na ilha há mais de 20 anos. "Eu já não estou imunodeprimido, já recuperei da leucemia. Estive doente, mas isso não significa que vou ficar doente o resto da minha vida. Não fui eu quem ordenou que as medidas da quarentena fossem levantadas e que se permitisse que as pessoas fossem de férias. Tive azar."