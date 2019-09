Mihajlovic dirige Bolonha via... hospital

Sinisa Mihajlovic, 50 anos, enfrenta a maior batalha da vida, na luta contra a leucemia, mas não verga. O técnico do Bolonha está internado mas acompanha o plantel. Assiste aos treinos através de um circuito de TV, está em contacto com os adjuntos e até participa na sessão. "Vê tudo! Está no hospital e vai falando com os adjuntos. E até fala com os jogadores. vamos dar tudo por ele!", revelou o médio Danilo.