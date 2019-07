A carta emotiva de Mihajlovic: «Esgotei as lágrimas e estou pronto para a batalha»

Sinisa Mihajlovic, treinador do Bolonha que recentemente anunciou sofrer de leucemia , escreveu uma carta de agradecimento a todos os que lhe têm feito chegar mensagens de apoio e mostrou-se otimista quanto ao desfecho desta "batalha"."Há momentos na vida em que competimos contra um adversário difícil ou contra um problema complicado de resolver. Agora vivo um momento destes, mas sou um felizardo porque sei que não estou sozinho. Ao meu lado descobri que tenho um enorme apoio. Por estes dias recebi um mar de afeto, solidariedade e energia positiva que me recarregou e deu-me a certeza de que vou ganhar a batalha contra a leucemia", referiu o treinador, citado pelo jornal 'La Gazzetta dello Sport'.Entre muitos agradecimentos, Mihajlovic, que chegou a assinar pelo Sporting mas nunca orientou os leões, falou especialmente dos adeptos: "Obrigado aos adeptos das minhas equipas e aos que enfrentei com outra camisola. Muitos dos que me criticaram no campo, desta vez animaram-me e pediram-me que não me renda"."Todos vocês têm sido importantes. Obrigado, obrigado, obrigado. Esgotei as lágrimas e estou pronto para a batalha. Até breve", concluiu o sérvio.