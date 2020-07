Mihajlovic: «Há um ano disseram-me que tinha leucemia e hoje estou aqui a falar de futebol»

Sinisa Mihajlovic assinalou ontem o facto de ter sido diagnosticado com leucemia há um ano e de a sua vida ter mudado desde então. Mas o técnico do Bolonha - que foi apresentado por Bruno de Carvalho no Sporting, não tendo chegado a fazer qualquer jogo -, congratulou-se também por as coisas estarem a correr bem do ponto de vista clínico.





"A 11 de julho, faz um um ano, o [Walter] Sabatino, o Dr. Nanni e o [Marco] Di Vaio entraram no meu quarto de hotel e disseram-me que eu tinha leucemia. Tinha feito testes à medula nessa manhã, que confirmaram a doença", lembrou o antigo jogador sérvio, de 51 anos, na antevisão da partida de hoje com o Parma."É certamente uma data importante para mim, passou um ano que dificilmente irei esquecer. Ninguém podia imaginar que estaria aqui hoje a falar de futebol e do jogo com o Parma", acrescentou Mihajlovic.