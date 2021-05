Mihajlovic: «Regresso de Mourinho é bom para o futebol italiano mas vai ser difícil para ele»

A contratação de José Mourinho por parte da Roma para a próxima época domina a atualidade do futebol em Itália e esta sexta-feira Sinisa Mihajlovic, treinador do Bolonha, admitiu que o regresso do português ao país será positivo para o próprio campeonato italiano. Contudo, o sérvio considera que Mourinho vai enfrentar dificuldades.



"Estou feliz porque o regresso dele é uma coisa boa para o futebol italiano. Tem carisma, personalidade e a Roma pode ser desafiadora. Veremos o que acontece. Mourinho vai precisar de uma equipa. Grandes jogadores fazem grandes treinadores. A Roma merece elogios porque ninguém esperava que conseguissem contratá-lo", começou por dizer Mihajlovic, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo de amanhã com a Udinese.



"Estou convencido de que Mourinho vai dar-se bem, até pode lutar pelo título, mas ele também deve ser capaz de lidar com o ambiente. Vai ser difícil para ele", acrescentou o antigo treinador do Sporting.