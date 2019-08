Mihajlovic sai do hospital para estar no banco do Bolonha

Sinisa Mihajlovic deixou este domingo o hospital e vai estar no banco do Bolonha no encontro com o Hellas Verona, depois de ter estado internado por causa de uma leucemia.





O treinador sérvio revelou em julho que sofria da doença e que teria de submeter-se a tratamento, afastando-se da equipa. No entanto, Mihajlovic prometeu aos seus jogadores que estaria com eles no primeiro embate do campeonato e assim será, após um internamento de 40 dias.