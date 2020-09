Milan apresenta Sandro Tonali

O Milan superou a concorrência para garantir a contratação do médio Sandro Tonali. O jogador do Brescia chega cedido por empréstimo por uma temporada, avaliado em 10 milhões de euros, com uma cláusula de compra obrigatória de 15 milhões de euros. O jovem, de 20 anos, é apontado como um dos jogadores mais promissores do futebol italiano e na época transata cumpriu 36 jogos na Serie A, com um golo apontado.





O novo camisola 8 dos rossoneri já cumpriu os exames médicos e assinou contrato com a formação orientada por Stefano Pioli.