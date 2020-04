Ministro italiano do Desporto lança ultimato para fazer regressar Serie A

O ministro do Desporto italiano, Vincenzo Spadafora, revelou esta quinta-feira que o regresso do futebol em Itália depende de um acordo sobre o protocolo de saúde relativamente à pandemia de Covid-19, caso contrário - o de não acordo - a temporada 2019/20 da Serie A irá concluir-se.





"Vamos ser claros. Se as partes entenderem seguir o protocolo, as sessões de treino recomeçarão e, em consequência, também haverá uma reflexão positiva sobre o reinício do campeonato. Caso contrário, o Governo decretará, por motivos de evidente emergência de saúde, o encerramento do campeonato, criando também, na medida do possível, as condições para que o mundo do futebol sofra o mínimo de dano possível", apontou, em declarações ao programa 'Mi manda Rai Tre'.