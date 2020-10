Ministro italiano responde a Cristiano Ronaldo e fala em 'arrogância' e 'falta de respeito'

Parece estar instalada uma verdadeira guerra de palavras entre Cristiano Ronaldo e Vincenzo Spadafora, o ministro italiano dos desportos. Depois das acusações de Spadafora e a resposta do avançado português esta sexta-feira, o membro do governo transalpino voltou a falar do tema e acusou o dianteiro da Juventus de ter sido arrogante, de ter faltado ao respeito e até de mentir.





"As qualidades de um certo jogador não lhe dão autorização para ser arrogante e desrespeituoso para com as desrespeitoso e para mentir. Além disso, quanto mais és conhecido mais responsabilidade tens, por isso deves pensar antes de falar para dar o exemplo. Não tenho intenção de continuar a falar sobre isto. Confirmo o que disse ontem relativamente ao abandono do hotel por parte de alguns jogadores da Juventus, isto baseado nas comunicações do clube com as autoridades de saúde de Turim. Não terei mais intervenção neste tema e reforço os meus desejos de que todos os que testem positivo tenham uma rápida recuperação", referiu, em declarações à agência ANSA.