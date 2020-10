Ministro italiano volta a atacar Ronaldo: «Estes grandes campeões sentem-se acima dos outros»

A viagem de Cristiano Ronaldo para Portugal, para se juntar à Seleção Nacional, continua a dar que falar em Itália. O ministro dos desportos do país, Vincenzo Spadafora, voltou a dizer que o português quebrou o protocolo ao deixar a concentração da Juventus, depois de dois membros do staff dos bianconeri terem dado positivo à covid-19.





"Esses grandes campeões sentem-se acima de todos. O dado objetivo é que quando deixou o nosso país para se juntar à seleção violou protocolo, tanto foi assim que foi aberto um inquérito pelo Ministério Público de Torino, com base no relatório da Direção Geral de Saúde. Os campeões devem ser exemplos", sublinhou o ministro ao canal de televisão La7. "A mensagem que campeões deste nível deviam dar é do respeito pelas as regras."Recorde-se que Cristiano Ronaldo, que viria a ter um teste à covid-19 positivo quando estava ao serviço da Seleção Nacional, explicou num direto que fez no Instagram, já depois de voltar a Turim,