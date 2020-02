Moreno Longo assume comando técnico do Torino

O treinador Moreno Longo vai assumir o comando do Torino, informou hoje o clube 12.º classificado da Série A, depois de anunciar a saída de Walter Mazzarri.

"O Torino Footblal club comunica ter confiado a condução técnica da primeira equipa ao senhor Moreno Longo", informa na sua página oficial o clube de Turim.

O treinador, de 43 anos, que chegou a trabalhar na formação do Torino, treinou entre 2017 e 2019 o Frosinone, e antes disso o Pró Vercelli.

Um pouco antes, o clube, que contabiliza quatro derrotas consecutivas, três no campeonato e uma na Taça, por 7-0 com o Atalanta, comunicou a saída, por mútuo acordo de Mazzari, dois dias depois de nova derrota, com o Lecce (4-0).