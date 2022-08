Morreu Claudio Garella aos 67 anos

Claudio Garella, antigo guarda-redes que se sagrou campeão italiano por Hellas Verona e Nápoles, morreu esta sexta-feira aos 67 anos.O ex-jogador, que era natural de Turim, faleceu na sequência de algumas complicações cardiovasculares apos uma cirurgia ao coração, realizada num hospital da região de Piemonte.Garella fez carreira apenas por Itália, tendo representado ainda Udinese, Torino, Lazio, Casale, Novara, Sampdoria e Avellino. O antigo guardião era conhecido por evitar golos dos adversários de formas menos comuns, com os pés e em carrinho.Hellas Verona e Nápoles já reagiram à morte do antigo jogador nas redes sociais. Garella, recorde-se, contribuiu para a conquista do primeiro e único título da Serie A da história do clube de Verona em 1984/85 e esteve presente na inédita conquista do campeonato italiano e vitória na Taça do país pelo Nápoles, em 1986/87.













È scomparso Claudio Garella, il ricordo e il cordoglio del club.https://t.co/6nEdnhqwn6 — Official SSC Napoli (@sscnapoli) August 12, 2022