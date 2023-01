Morreu Gianluca Vialli, antigo internacional italiano

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Gianluca Vialli, antigo internacional italiano, morreu esta sexta-feira aos 58 anos. Lutava contra um cancro no pâncreas desde 2017.Com passagens por Cremonese, Sampdoria, Juventus e Chelsea, foi internacional em 59 ocasiões pela seleção italiana e um ícone da Serie A, tendo disputado um total de 325 jogos no principal escalão de futebol do país. Na Serie B, fez 103 partidas.Em dezembro de 2022, Vialli tinha deixado o cargo de chefe de delegação da 'azzurra' para se dedicar ao tratamento da doença.