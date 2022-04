Imprensa italiana avança que Raiola morreu e hospital corrige: «A lutar pela vida»

A imprensa italiana avançou que Mino Raiola, um dos mais influentes empresários no mundo do futebol, morreu mas entretanto o hospital onde está internado desmentiu essa informação, adiantando que o empresário "está a lutar pela vida".O agente de 54 anos representa jogadores como Zlatan Ibrahimovic (Milan), Paul Pogba (Manchester United), Erling Haaland (Borussia Dortmund), Gianluigi Donnarumma (PSG), Mario Balotelli (Adana Demirspor) e Matthijs de Ligt (Juventus).Raiola foi internado num hospital em Itália a 12 de janeiro, mas na altura um comunicado garantiu que não se tratava de nada de grave e que o empresário ia apenas realizar alguns exames que necessitavam de anestesia geral.O jornal alemão 'Bild' escreveu que a sua condição física era mais preocupante do que se supunha, mas o empresário acabou por ter alta uns dias mais tarde.Raiola nasceu em Itália, mas os pais mudaram-se para a Holanda quando ele era ainda criança. Trabalhou na pizzaria da família, antes de se tornar num dos maiores empresários do desporto.Em 2020 a revista Forbes 'avaliou' Mino Raiola em 84,7 milhões de dólares. Mino trabalha com o irmão, Vincenzo.Notícia corrigida às 14 horas.