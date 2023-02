Mourinho aponta a adeptos e jornalistas: «As pessoas não dão o devido crédito ao que estamos a fazer»

A Roma recebeu e venceu o Hellas Verona, por 1-0, em jogo da 23ª jornada da Serie A que permitiu à formação da capital italiana saltar para o 3º lugar. Após o apito final, o técnico José Mourinho lamentou a falta de reconhecimento, apontando a mira aos jornalistas e aos adeptos."Infelizmente, não somos uma equipa que tenha o devido reconhecimento. Lamento que as pessoas não deem o devido crédito ao que estamos a fazer. As pessoas ou não entendem ou não querem entender", vincou na flash-interview da DAZN.O 'Special One' guardou para o fim da época mais explicações, de forma aprofundada. "No final da época terei muito para dizer. Há ano e meio que não dou uma entrevista. Falo apenas contigo e na conferência de imprensa", frisou o treinador, de 60 anos, que não gostou da reação dos romanos no Estádio Olímpico."É bom contra o Bodo quando o público ganha sozinho... Hoje se um menino perde uma bola, vêm as vaias, as pessoas não entendem a dimensão do que estamos a fazer. Vocês, jornalistas, não ajudam e nós ganhamos porque tivemos sorte ou porque marcamos em lances de bola parada. Não preciso de palavras bonitas, mas as pessoas precisam. Como lateral-direito não temos Cafu nem Maicon. O [Edoardo] Bove é mais adepto do que elas", vincou.José Mourinho deu ainda conta de uma "vitória com um grande espírito de equipa". "Jogaram muito bem para o tipo de jogo que se joga contra o Hellas Verona É uma vitória merecida para os meninos, que fizeram um grande sacrifício. Cinco ou seis deles jogaram na Áustria", disse, referindo-se ao encontro ante Red Bull Salzburg, para a Liga Europa, na quinta-feira, em que a Roma saiu derrotada (1-0).