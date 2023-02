Mourinho: «Quero perceber se posso tomar medidas legais contra o quarto árbitro»

José Mourinho foi expulso na derrota averbada na casa da Cremonese (2-1), então última classificada da Serie A, e no final do encontro justificou o porquê de se mostrar exaltado após o apito derradeiro no encontro da 24ª jornada."A minha expulsão? Sou emotivo, mas não sou louco. Marco Serra [quarto árbitro] teve um comportamento inaceitável comigo. Respeito-o tanto quanto ele me respeita a mim. Quero perceber se posso tomar medidas legais contra o quarto árbitro. [Marco] Piccinini [n.d.r. árbitro principal] expulsou-me porque o quarto árbitro o pressionou a fazer isso. Ele não teve a honestidade de dizer o que ele me disse, ou seja, o que motivou a minha reação. Quero saber se há áudio do que ele me disse. Não quero entrar pelo facto do [Marco] Serra é de Turim e ele expulsou-me com o próximo jogo a ser o da Juventus, mas pela primeira vez na minha carreira um árbitro falou comigo de forma injustificável. Tive a sorte de ter Piccinini como quarto árbitro uma vez quando fui expulso, pedindo-lhe eu desculpas pela falta de respeito. Agora, ele viu-me entrar no balneário a pedir honestidade ao quarto árbitro. Serra estava com problemas de memória e esqueceu-se", apontou o treinador luso em declarações à DAZN, com grande irritação no discurso.