Mourinho reage à dedução de pontos à Juventus: «É uma anedota»

A Juventus viu esta segunda-feira, de forma oficial, serem-lhe deduzidos 10 pontos na classificação, condenada pela prática de irregularidades financeiras nas transferências de vários futebolistas. José Mourinho comentou o caso e não gostou do timing da decisão."Para mim é uma anedota, sabendo que faltam dois jogos para o final da temporada é estranho para todos, até para a Juventus. Se me dissessem isso antes dos nossos jogos contra o Monza e o Bolonha, teríamos uma abordagem diferente para o campeonato. Tínhamos de apostar tudo na Liga Europa. Sinto muito pelo Allegri e pelos seus jogadores porque eles conquistaram esses pontos em campo, mas a verdade é que o campeonato está comprometido. Não quero mais falar sobre isso, sinto muito por eles, pois são profissionais", frisou à DAZN após o empate caseiro diante da Salernitana (2-2), a contar para a Serie A.A 8 de abril, o técnico português já havia comentado o caso, e de forma irónica, quando a Juventus viu pela primeira vez deduzidos não 10 mas 15 pontos. "Somos terceiros na classificação? De certeza que a Juventus não tem 59 pontos? Estamos em Itália...", brincou na altura o 'Special One', que agora comanda o sexto classificado em Itália que também está na final da Liga Europa, diante do Sevilha.