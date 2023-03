Mourinho viu o castigo confirmado e respondeu... com 'algemas' 13 anos depois

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Jose Mourinho (@josemourinho)

José Mourinho viu esta sexta-feira o Tribunal de Recurso da Federação Italiana de Futebol confirmar o castigo de dois jogos, que privará a Roma do português durante os encontros com Sassuolo e Lazio. O motivo da suspensão prende-se com as palavras que o 'Special One' terá proferido ao quarto árbitro Marco Serra, do jogo com a Cremonese, que o juiz principal escreveu no relatório.Ora, o gesto utilizado pelo português nas redes sociais após tomar conhecimento do veredito simula um outro icónico, há mais de 13 anos, quando na altura comandava o Inter Milão. Hoje, Mourinho publicou no Twitter uma foto com os braços cruzados, simulando umas 'algemas'. "Obrigado Adidas, Hublot e Matilde Jewellery", escreveu 'Mou', numa referência aos patrocinadores, aproveitando para publicitar a empresa de joalharia da filha.Em fevereiro de 2010, após um polémico Inter-Sampdoria, Mourinho havia tornado o gesto famoso. Os nerazzurri consentiram um empate (0-0) caseiro e ao intervalo já jogavam com nove homens, fruto das expulsões de Córdoba e Walter Samuel, ambos por duplo amarelo. No segundo tempo, após um amarelo a Eto'o por simulação, Mourinho riu-se e simulou as 'algemas' com os braços, para as câmaras.O técnico português acabou, na altura, punido com três jogos de castigo e uma multa de 40 mil euros, também por ter insultado os árbitros ao intervalo, não tecendo comentários após a partida em San Siro.No final da época, o Inter acabou com o campeonato, Taça de Itália e Liga dos Campeões conquistados.