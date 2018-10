Na Juventus os títulos retirados 'mantêm-se': «Em nossa casa mostramos o que queremos»

Entre 2004 e 2006, o escândalo de corrupção Calciopoli retirou dois títulos de campeão italiano à Juventus e atirou o clube para a segunda divisão. De então para cá, os bianconeri recuperaram e já vão em sete Serie A ganhas de forma consecutiva, num total de 34 campeonatos conquistados no seu historial. Ou 36, segundo Andrea Agnelli."A Juventus respeita as decisões dos tribunais. Em 2006/07 atuámos na Serie B e também ganhámos. É normal que no estádio, ou na minha sala de estar, eu mostre as fotos que quero", vincou o presidente da Juve na conferência que se seguiu à Assembleia Geral de acionistas.Como a foto em cima mostra, à entrada do Allianz está exposto um 36 referente ao número de campeonatos ganhos pela Juventus, se aqui incluirmos também os dois retirados na sequência do Calciopoli. Uma velha questão no clube onde atua Cristiano Ronaldo mas que para Agnelli parece não reunir quaisquer dúvidas: os campeonatos ganhos nessas épocas são para contabilizar.