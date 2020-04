Namorada de Dybala com novo teste positivo: «Ainda tenho o coronavírus»

Oriana Sabatini, a namorada do avançado argentino da Juventus, Paulo Dybala, revelou nas redes sociais que se submeteu a um novo teste ao coronavírus, que deu positivo. A 21 de março o jogador anunciou que tanto ele como Oriana tinham contraído a doença, mas quase 15 dias depois o teste dela voltou a dar positivo.





"No dia 21 de março, eu e o meu namorado fizemos um teste para o novo coronavírus, que deu positivo. Três dias depois fizeram-nos outro, que deu negativo. Ontem de manhã fiz mais um, que deu positivo. Ainda tenho o coronavírus", contou Oriana, nas redes sociais."Realmente, não sei como isto funciona, não sei por que deu negativo e agora positivo. Ouvi dizer que quando se contrai o coronavírus e depois se faz um teste, pode dar um falso negativo. Por isso, o melhor é fazer outro, para ter a certeza que é 100 por cento negativo. Isto só prova que sabemos muito pouco sobre este vírus. Pensávamos que tínhamos sido infetados na sequência do contracto do meu namorado com o colega de equipa que deu positivo [Daniele Rugani], mas é estranho porque os 15 dias em que estamos doentes já passaram, não faz sentido", acrescentou a argentina, afiançando que tanto ela como o futebolista estão bem, "quase sem sintomas".Depois, deixou um conselho aos seus seguidores: "Se você tem sintomas, fique em casa. Às vezes 15 dias não são suficientes, cuidem de vocês e dos outros. Vejam o meu caso, dei negativo e positivo, a realidade é que não se sabe nada sobre isto."