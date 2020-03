Namorada de Dybala diz que ambos vão fazer novo teste ao coronavírus no dia 31

"Agora estamos bem, mas há dois ou três dias sentia-me muito mal". Oriana Sabatini, namorada de Paulo Dybala, garante que os dois estão melhor e que serão submetidos a novo teste do coronavírus no final do mês.





"Estamos em isolamento há nove dias. Os médicos disseram-nos que vamos realizar um novo teste no dia 31 de março. Entretanto, mandaram-nos ficar em casa em repouso e receitaram-nos umas vitaminas para tomar", adiantou a cantora e modelo.Oriana explicou ainda os sintomas que ela e Dybala têm sentido: "É como te sentes quando te está para aparecer uma gripe. Dói-te o corpo todo, ficas cansado. Não tive febre, mas os fazia sons estranhos quando respirava. Depois foi o Paulo a começar a sentir estes sintomas. São muito idênticos aos de uma gripe normal".