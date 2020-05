«Não pode decidir sozinho»: político 'atira-se' a Spadafora sobre regresso do futebol em Itália

Matteo Renzi, líder do Partido Democrata 'Italia Viva', atirou-se a Vincenzo Spadafora, depois do ministro do Desporto italiano ter lançado um ultimato quando ao regresso do futebol em Itália.

"Campeonato de futebol [de Itália]. É claro que não é a prioridade, mas é uma escolha importante. O ministro do Desporto diz que "não se fala do que é suposto". Mas quem é que decidiu isso? Ele próprio quando se viu ao espelho? Na democracia, falamos sobre tudo. Sobretudo falamos sobre aquilo que afeta os cidadãos. O ministro chega ao Parlamento, mas não pode decidir por ele próprio: somos uma democracia", escreveu.