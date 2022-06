Nápoles acelera processo para a contratação de Luís Maximiano

O jornal 'Marca' garante que o Nápoles está muito interessado em acelerar a contratação de Luís Maximiano, guarda-redes português que milita no Granada, recém-despromovido à segunda divisão espanhola.Apesar da descida, o emblema do país vizinho não quer abrir mão por menos dinheiro do que a cláusula de rescisão, que desceu de 25 para 12,5 milhões de euros.Os italianos não pretendem pagar esse valor e a fórmula de negócio poderá passar por um empréstimo com compra obrigatória a rondar os 10 milhões de euros.Certo é que Max, de 23 anos, não vai jogar no Estádio Los Cármenes na próxima época e rumar à alta roda do futebol europeu.