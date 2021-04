Nápoles atento a Diogo Dalot

A derrota do Milan com o Sassuolo não tirou os milaneses do 2.º lugar, pelo que continua bem viva a luta pelo acesso direto à Liga dos Campeões – o 3.º e 4.º lugar também o permitem. Esse apuramento e possível encaixe financeiro podem ter influência na formação do plantel da próxima época, onde se inclui o caso de Diogo Dalot.





O defesa, de 22 anos, está emprestado pelo Manchester United até final da temporada e o Milan não tem opção de compra. Nesta altura, existe interesse em ficar com o jogador português, mas a decisão final ainda não foi tomada. Ao mesmo tempo, o Nápoles também segue Diogo Dalot com muita atenção, uma informação avançada pela imprensa italiana e confirmada porDiogo Dalot soma 27 jogos pelo Milan esta época, tendo sido titular em 19. Apontou dois golos. O contrato do lateral com o Manchester United - transferência avaliada em 22 milhões de euros - é válido até 2023.