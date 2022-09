Nápoles bate Spezia e isola-se provisoriamente no topo da Liga italiana

O Nápoles deixou-se surpreender, este sábado, no seu próprio estádio pelo Spezia, que arrancou um empate sem golos em jogo da sexta jornada da Serie A.

Os napolitanos regressaram ao estádio Diogo Armando Maradona três dias depois da excelente vitória de 4-1 sobre o Liverpool, para o Grupo A da Liga dos Campeões, mas, desta vez, desiludiram e falharam a oportunidade de se distanciarem na liderança.

O Nápoles mantém-se provisoriamente no primeiro lugar da Serie A, com 14 pontos, mas ao alcance de Atalanta, que conta 13 e recebe no domingo a Cremonese, penúltima classificada, e do campeão AC Milan, terceiro com 11, que ainda este sábado visita a Sampdoria.

O internacional português Mário Rui foi titular pelo Nápoles, alinhando como lateral esquerdo, e fez o jogo todo.

Além da deslocação do AC Milan a Génova, ainda este sábado o Inter Milão recebe o Torino.