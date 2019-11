Nápoles em polvorosa: De Laurentiis 'castiga' equipa e Ancelotti opõe-se

Aurelio De Laurentiis, o polémico presidente do Nápoles, resolveu ordenar um estágio forçado da equipa entre hoje e domingo, antes da paragem para as seleções, e o treinador Carlo Ancelotti não concorda. A equipa não ganha há três jogos e o líder do clube quer que os jogadores "encontrem motivação"."O plantel vai ficar concentrado deste o jogo da Liga dos Campeões até domingo, antes da paragem para as seleções. O Ancelotti é um grande técnico, um cavalheiro. Não tenho razões para lhe perdir que faça mais. O problema é o trabalho em equipa, a harmonia. Isso depende dos jogadores, que devem encontrar motivação", disse o presidente.Carlo Ancelotti discorda. "Foi a direção que tomou essa decisão, aceitamos. Mas se me perguntarem se estou de acordo, respondo que não", referiu o técnico na conferência de imprensa de lançamento do jogo de hoje da Champions.O Nápoles empatou com a SPAL e com a Atalanta, tendo perdido na última jornada com a Roma de Paulo Fonseca. Hoje defronta o Salzburgo, na Liga dos Campeões.