Nápoles goleado em casa e eliminado nos oitavos de final da Taça de Itália pelo Frosinone

O Nápoles foi esta terça-feira eliminado nos oitavos de final da Taça de Itália, ao ser goleado em casa frente ao Frosinone, por 4-0, com um onze em que só repetiu dois jogadores do ultimo jogo do campeonato.

O treinador Walter Mazzarri decidiu apostar numa equipa formada maioritariamente por jogadores menos utilizados, repetindo apenas dois do último jogo frente ao Cagliari, da 16.ª jornada da para a Serie A, disputado no sábado, o lateral brasileiro Natan, que hoje jogou como central, e o médio sueco Jens Cajuste.

O internacional português Mário Rui foi titular, mas acabou substituído por Giovanni Di Lorenzo, aos 54 minutos.

Quem soube explorar essa opção do técnico da casa foi o Frosinone, que venceu, merecidamente, por 4-0, com golos do médio argentino Enzo Barrenechea, aos 65 minutos, do avançado Giuseppe Caso, aos 70, e dos marroquinos Walid Cheddira e Abdou Harraoui, aos 90+1, de penálti, e aos 90+5, respetivamente.

De assinalar um golo não validado ao Nápoles, aos 37 minutos, por mão na bola do avançado Giovanni Simeone.

O Frosinone garantiu assim uma vaga nos quartos de final da Taça de Itália, juntando-se à Fiorentina e à Lazio, as únicas equipas que já tinham garantido o apuramento, faltando ainda cinco jogos (Inter-Bolonha, Atalanta-Sassuolo, AC Milan-Cagliari, Roma-Cremonese e Juventus-Salernitana) para definir os restantes apurados.