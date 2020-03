Nápoles ignora quarentena e anuncia que vai regressar aos treinos

O Nápoles anunciou, esta sexta-feira, que o plantel orientado por Gennaro Gattuso vai voltar aos treinos na próxima quarta-feira.





Apesar do país se encontrar em quarentena obrigatória, o clube do sul de Itália vai ignorar as recomendações das autoridades. Sem qualquer explicação, o comunicado no site oficial tem apenas um parágrafo: "O Nápoles comunica que a equipa vai regressar aos trabalhos na quarta-feira, 25 de março, no Centro Técnico com um treino matinal".No decreto de lei de 9 de Março, o governo italiano permite que possam ser realizados treinos de atletas profissionais, em espaços abertos ou fechados, desde que sejam salvaguardadas condições de segurança, como o distanciamento entre os jogadores durante as sessões de treino.Apesar dos pedidos para que a Serie A fosse retomada na próxima segunda-feira, a pressão dos próprios jogadores, que temem pela sua saúde e pela dos outros, surtiu efeito e antes de abril o campeonato italiano vai permanecer suspenso.Recorde-se que em Itália já morreram mais de 4 mil pessoas devido à pandemia de covid-19. O país registou 627 mortes em apenas 24 horas.