Nápoles oferece papel de protagonista a Wanda Nara para conseguir Icardi

O Nápoles está a apertar o cerco ao avançado Icardi, de acordo com o divulgado pela 'Sky Sport' este domingo. Um telefonema entre Cristiano Giuntoli, diretor desportivo dos napolitanos, e Wanda Nara, mulher e empresária do ponta-de-lança argentino, terá reforçado a convicção do Nápoles em selar a transferência.





Para isso acontecer, falta o 'sim' do jogador do Inter para a formação napolitana formalizar junto dos nerazurri uma proposta de 60 milhões de euros. Para Icardi, está em cima da mesa uma oferta de 7,5 milhões de euros por temporada, ao qual são incluídos bónus que podem 'esticar' o valor até aos 10 milhões.Outro trunfo negocial do Nápoles está na figura do seu presidente, Aurelio De Laurentiis, produtor cinematográfico, que terá oferecido a Wanda Nara o papel de protagonista em vários filmes que vai produzir.