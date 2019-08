Nápoles pensa em Timo Werner mas enfrenta uma cláusula... inesperada

Timo Werner, avançado alemão de 23 anos que atua no RB Leipzig, parece ser o último desejo de Aurelio De Laurentiis, presidente do Nápoles, para esta janela de transferências, segundo adianta a Rádio Marte.De acordo com o relato daquela emissora, o interesse no alemão ressurgiu nas últimas horas, sendo Werner visto como uma forte alternativa a Mauro Icardi. Para concretizar este desejo, os responsáveis napolitanos estarão dispostos a fazer negócio por valores a rondar os 70 milhões de euros, o valor que está associado à cláusula de rescisão do alemão, mas que... apenas é válida para dez clubes - num lote no qual não entra o Nápoles.Como não estão nessa lista (estão nela Juventus, Bayern Munique, Borussia Dortmund, Real Madrid, Barcelona, Manchester City, Manchester United, Chelsea, Liverpool e Paris Saint-Germain), os napolitanos não poderão accionar essa cláusula, pelo que estarão obrigados sempre a negociar a transferência diretamente com o Leipzig.Na época passada, Werner, realizou 37 jogos, tendo marcado 19 golos.