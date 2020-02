Nedved responde ao presidente da Fiorentina: «A Juventus vence com mérito e em campo»

Pavel Nedved, vice-presidente da Juventus, respondeu ao presidente da Fiorentina, que deixou duras críticas à arbitragem do jogo entre as duas equipas, disputado este domingo em Turim, e que terminou com o triunfos dos bianconeri por 3-0, com os dois primeiros golos a ser marcados de penálti, por Cristiano Ronaldo. Rocco Commisso confessou-se "enojado" com o que viu e deixou um alerta: "Se a Juventus for mais forte, que vença em campo e não com a ajuda dos árbitros!" Declarações que não caíram bem junto dos bianconeri.





"Como posso responder? Estamos cansados desta tendência. A Juventus vence com mérito e em campo. São os árbitros que tomam as decisões e ainda há o VAR. Os jogos são decididos no campo", referiu Nedved, em declarações à 'Sky Italia'."Estamos tranquilos, temos de acalmar os nossos corações. Hoje merecemos vencer, fomos mais fortes. Entendo que os ânimos estejam exaltados, mas há certas declarações que são más para o futebol. Assim, afastamos as pessoas dos estádios e do nosso desporto", avisou o antigo médio checo, agora dirigente da Juve.