Negócio 'dois por um' entre Inter e Manchester United: o que Pogba pode 'obrigar' a fazer

Com a chegada de Giuseppe Marotta ao Inter para assumir o futebol profissional da equipa de Milão, os italianos esperam que o antigo dirigente da Juventus seja decisivo na hora de fazer algumas contratações. E de acordo com o 'Mirror', o principal objetivo é Paul Pogba.Recordando que o Inter está castigado até junho de 2019 por não cumprir as regras do fair-play financeiro (pode negociar, mas não pode fechar qualquer acordo até lá), os transalpinos querem aproveitar o facto de Marotta conhecer bem Pogba. O dirigente foi o responsável pelo facto de o francês ter ido para a Juventus por apenas 1 milhão de euros, saindo depois para o Manchester United por 105 milhões.Marotta também defende que a equipa de Milão devia vender alguns dos seus melhores jogadores no caso de avançar para a contratação do médio. E nesse sentido, há dois jogadores do Inter que interessam ao Manchester United: Ivan Perisic (poderia sair por 35 milhões) e Milan Skriniar (seria mais caro e poderia custar 65,5 milhões).