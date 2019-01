Norte-coreano que joga em Itália é obrigado a entregar o salário ao seu país

Han Kwang-song é provavelmente o futebolista mais conhecido da Coreia do Norte e vai liderar a seleção do país na Taça da Ásia. A equipa estreia-se esta terça-feira, diante da Arábia Saudita. Mas, apesar de jogar em Itália, o avançado, de apenas 20 anos, não tem uma vida de estrela...Em 2017/18 tornou-se no primeiro norte-coreano a marcar na Serie A e o segundo a jogar numa das principais ligas europeias, depois de Jong Tae-se ter atuado na Bundesliga em 2011/12. Foi pelo Cagliari.Na época passada, conta o jornal 'Marca', o avançado foi emprestado ao Perugia, da Serie B, e anotou um hat-trick, tendo marcador 6 golos nas primeiras 7 jornadas da prova. O destaque foi tal que a RAI - televisão italiana - quis entrevistá-lo, mas o clube, segundo contou o presidente do Perugia ao 'La Stampa', "recebeu uma chamada do governo norte-coreano a bloquear a entrevista". "Devido à escalada de tensão entre a Coreia do Norte e a União Europeia, ele não pode aparecer na televisão, sob pena de ser repatriado", explicou Massimiliano Santopadre.Continua no Perugia, onde é treinado por Alessandro Nesta, mas nunca mais marcou. E o seu salário é praticamente todo entregue ao governo de Pionyang. Consta que fica apenas com 1.500 ou 1.600 euros por mês e que o remanescente vai para os cofres da Coreia do Norte.