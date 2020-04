Nuno Gomes lembra Fiorentina

Nuno Gomes recordou a trajetória que teve em Itália ao serviço da Fiorentina e deixou muitos elogios à formação viola. Numa emissão em direito do Instagram promovida pelo ex-guarda-redes Sébastien Frey e que contou com vários ex-jogadores da Fiore, o português, de 43 anos, abordou o atual momento do clube. "Tenho grandes memórias do meu primeiro ano na Fiorentina e tínhamos uma equipa muito forte. Na baliza, Toldo, e depois havia Adani, Di Livio, Repka, Torriceli, Vanoli, Rui Costa, Enrico Chiesa, Mijatovic... Nunca me vou esquecer da alegria dos adeptos quando vencemos a Taça", diz.

Além disso, o ex-avançado lembrou os tempos na Seleção Nacional com Figo, Paulo Sousa e Rui Costa, deixando comparações entre o Maestro e... João Félix. "Tive muita sorte em jogar numa equipa tão forte. Na minha opinião, o Rui Costa é o melhor jogador com o qual joguei. Joguei com o Cristiano Ronaldo, mas o Rui Costa era classe. O João Félix lembra-me um pouco o Rui na forma como domina a bola...", conclui.