Oficial: Diogo Dalot ruma ao AC Milan

Diogo Dalot vai jogar no Milan na época 2020/21 por empréstimo do Manchester United. O clube italiano oficializou a chegada do defesa português este domingo.



A Roma também seguia o jogador, mas o Milan acabou por ganhar a corrida pelo defesa-direito.





Em duas épocas no Manchester United, o defesa de 21 anos foi utilizado em 34 jogos, 24 deles como titular. Ole Gunnar Solskjaer não apostou no jogador esta temporada. Além da ausência por opção técnica, Diogo Dalot teve problemas físicos, alguns deles que o afastaram dos relvados por períodos de dois meses.