Oficial: Gattuso é o novo treinador do Nápoles

O Nápoles oficializou a contratação de Gennaro Gattuso, que é assim o novo treinador do Nápoles. O antigo médio sucede a Carlo Ancelotti, despedido ontem após golear e qualificar a equipa para os 'oitavos' da Liga dos Campeões.Gattuso aterrou na cidade ao final da manhã e já orientou mesmo o primeiro treino da equipa. "Conheci De Laurentiis no domingo. Disse logo sim ao Nápoles, foi fácil. É um grande em Itália e na Europa. 99 por cento dos jogadores adaptam-se ao estilo de futebol que pretendo. Estive com o presidente no domingo às 21h00 e passei 12 horas a tentar esconder-me dos jornalistas", disse Rino aos jornalistas após ser oficializado.O ex-internacional italiano disse ainda que contou com a ajuda de Ancelotti: "Falei com e disse-lhe por que motivo aceitei. Ancelotti provou uma vez mais que é enorme, uma espécie de pai para mim. Quando lhe telefonei ele deu-me algumas sugestões."