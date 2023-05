Oficial: Juventus punida com perda de 10 pontos no campeonato

O Tribunal Federal de Recurso da Federação Italiana de Futebol (FIGC) aplicou esta segunda-feira uma punição de dedução de 10 pontos à Juventus pelo escândalo de irregularidades financeiras em transferências de futebolistas.Inicialmente, a vecchia signora foi castigada com a privação de 15 pontos na Serie A mas o Colégio de Garantias do Comité Olímpico Italiano efetivou a suspensão do castigo e pediu a reapreciação do caso conhecido como 'Plusvalenze'.Desta feita, a Juve deixa o 2º lugar onde figurava à entrada para esta jornada, com 69 pontos, caindo para o 7º posto, onde está a Roma de José Mourinho, passando a figurar com 59. A formação de Turim alinha hoje no terreno do Empoli e o desfecho do encontro ainda poderar alterar a classificação. Refira-se que o sétimo lugar não dá acesso a qualquer competição europeia na próxima temporada.Os dirigentes Pavel Nedved, Paolo Garimberti, Assia Grazioli Venier, Caitlin Mary Hughes, Daniela Marilungo, Francesco Roncaglio e Enrico Vellano foram absolvidos e não cumprirão pena.