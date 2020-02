Oficial: Próximo jogo de Cristiano Ronaldo à porta fechada por causa do coronavírus

A Serie A confirmou esta quinta-feira em comunicado que cinco encontros da jornada 26 do principal campeonato de italiana serão disputados à porta fechada, numa decisão que foi tomada na sequência do decreto assinado pelo Presidente do Conselho de Ministros por causa do surto do coronavírus. Entre os encontros afetados está o duelo entre os dois primeiros da tabela, Juventus e Inter Milão, uma partida que será jogada no domingo pelas 19:45. Para lá desde duelo, Udinese-Fiorentina, Milan-Genova, Parma-Spal e Sassuolo-Brescia são os outros quatro encontros afetados.





Quanto aos restantes duelos, até ver serão disputados com público nas bancadas.