Oficial: Rafael Leão assina pelo AC Milan

O Lille e o AC Milan anunciaram esta quinta-feira a transferência de Rafael Leão para o clube italiano.





O avançado português, de 20 anos, assinou contrato válido para as próximas cinco temporadas. Os clubes não divulgaram os valores do negócio, que deverá ter rondado os 30 milhões. Rafael Leão deverá receber 2 milhões limpos por temporada.Recorde-se, o avançado português rumou ao Lille no ano passado, após ter rescindido contrato com o Sporting na sequência dos acontecimentos na Academia de Alcochete.