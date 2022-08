Joseph Minala (agora com 26 anos) tem novo clube

Em fevereiro de 2014, a Lazio anunciou Joseph Minala, um jovem de 17 anos que iria reforçar, primeiramente, as camadas jovens. A fisionomia gerou dúvidas para um adolescente mas o emblema de Roma e a federação italiana de futebol confirmaram que o jogador camaronês tinha mesmo a idade correta.Esta quarta-feira, Minala cumpre 26 anos de idade e tem um novo clube, no qual foi anunciado nas últimas horas: o Olbia, que vai competir na Série C transalpina, o terceiro escalão do futebol daquele país.Minala estreou-se na primeira equipa da Lazio logo na temporada de estreia, em 2013/14, mas não conseguiu vingar no clube. Seguiram-se vários empréstimos em Itália e, em 2020, rumou à China, para jogar no Qingdao Huanghai.Já sem ligação à Lazio, o médio jogou no Lucchese na última temporada, também da Série C.