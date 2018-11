Os argumentos do 'Tuttosport' que dão a Bola de Ouro a Cristiano Ronaldo

Jornal italiano já 'entregou' a Bola de Ouro a Ronaldo



Cristiano Ronaldo está na corrida pela conquista da Bola de Ouro, juntamente com outros 29 futebolistas escolhidos pela 'France Football' , sendo que o vencedor só será conhecido a 3 de dezembro. Mas para o jornal italiano 'Tuttosport' não há dúvidas sobre quem merece o prémio.A edição deste sábado 'entrega' a Bola de Ouro a Cristiano Ronaldo e explica as razões que colocam o internacional português na frente da corrida.Modric, que este ano venceu o prémio FIFA "The Best" , é segundo os rumores o próximo futebolista a conquistar a Bola de Ouro, mas o 'Tuttopsort' analisou a temporada dos dois futebolistas, que até maio partilharam o balneário do Real Madrid, para 'coroar' Cristiano Ronaldo.A publicação italiana refere que até à conquista da Liga dos Campeões a temporada de ambos pode ser comparada de igual forma, já que ambos alinhavam no Real Madrid e ambos foram importantes na caminhada merengue, mas a partir desse momento os caminhos separam-se.Modric ao serviço da seleção croata foi vice-campeão mundial, enquanto Cristiano Ronaldo, com a camisola de Portugal, ficou-se pelos oitavos de final do Mundial 2018: aqui ganha Modric, refere o jornal, mas depois tudo muda.Ronaldo ao serviço da Juventus, para onde se transferiu esta época, tem 14 jogos oficiais, oito golos marcados ("dos quais três obras primas, frente à Udinese, Empoli e Manchester United", escreve a publicação italiana) e 6 assistências, ajudando a Vecchia Signora, líder do campeonato italiano, que soma (na Serie A e na Champions) 13 vitórias, 1 empate e 1 derrota.Já Modric "sofre" com a crise merengue - que atualmente é 7.º classificado da liga espanhola atrás do Alavés, com 7 pontos de desvantagem para o líder Barcelona - e em 15 jogos (La liga e Champions) soma zero golos e uma assistência.